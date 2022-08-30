"Пиняев провёл с командой первую тренировку… Скажу, что со "Спартаком" его не будет… Может быть, уже в ближайших матчах мы его задействуем. Нам самим ещё надо понять — в какой он форме. Обычно Сергей быстро её набирал. Сейчас же ситуация для него новая", — цитирует тренера самарцев "Чемпионат".
Напомним, в июле у Пиняева был выявлен пневмоторакс. Полузащитник во время тренировки отправился на обследование, так как пожаловался на плохое самочувствие. Футболист проходит консервативное лечение без хирургического вмешательства.
Пиняев принял участие в одном матче нового сезона Российской Премьер-лиги, отыграл 77 минут и не отметился результативными действиями.
Сегодня подопечные Игоря Осинькина встретятся со "Спартаком" в рамках стартового тура группового этапа Кубка России.
Осинькин рассказал, когда Пиняев снова сыграет за "Крылья Советов" после травмы
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о процессе восстановления полузащитника Сергея Пиняева от травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"