"Разговаривал с "Химками"? Ребят, я иду "Спартак" смотреть. Надо сейчас Кубок посмотреть. Я возвращаюсь в "Химки"? Сегодня иду матч смотреть", - цитирует тренера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Юран может вновь возглавить "Химки" вместо Николая Писарева.
Юран возглавлял подмосковный коллектив на старте нового сезона. Он ушел из клуба после четвертого тура Российской Премьер-лиги. Вместо него команду возглавил Писарев, под руководством которого химчане еще не одержали ни одной победы.
Юран отказался комментировать слухи о возвращении в "Химки"
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран отказался отвечать на вопрос о возвращении в подмосковный клуб.
Фото: ФК "Химки"