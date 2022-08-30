"Отложил отпечаток предыдущий матч, который был сложным. Учитывая неглубокую скамейку, пришлось варьировать состав. Сегодня были и дебютанты, люди, которые выходили на замену в первый раз. Сделали всё, что могли, хотя "Спартак" был сильнее. Но на очки мы могли претендовать", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
"Крылья Советов" в гостях с минимальным счетом проиграли "Спартаку" (0:1) в первом туре группового этапа Кубка России. Единственный гол красно-белых забил воспитанник клуба Павел Мелешин, для которого этот матч стал дебютным в составе основной команды.
В другом матче этой группы сыграют "Зенит" и "Факел". Встреча пройдет завтра, 31 августа на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве. Как минимум до начала этого матча "Спартак" возглавляет группу B Кубка России.
Осинькин: сделали все, что могли, хотя "Спартак" был сильнее
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в Кубке России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"