Как сообщает источник, проблема в работе Футбольной ассоциации Англии и банка Barclays, которые пока не осуществляют денежный перевод "Челси" в Россию.
Напомним, ранее стало известно, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян близок к переходу в Английскую Премьер-лигу. Сообщалось, что "Челси" готов активировать опцию выкупа на россиянина, которая составляет 15 млн евро. Однако пока что трансфер задерживается. Трансферное окно в Англии закрывается в ночь с 1 на 2 сентября.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 6 матчей за "Динамо" в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 млн евро. В мае этого года Захаряну исполнилось 19 лет.
Источник: Sport24
СМИ: выяснилось, что осложняет переход Захаряна в "Челси"
Появилась информация, о том, почему задерживается трансфер Арсена Захаряна из "Динамо" в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"