"Возвращение Юрана? Мало что знаю. Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Романа Терюшкова. Я смотрю, есть медийный футбол, а теперь еще и медийная Дума", - приводит слова Анохина Sport24.
Напомним, ранее "Химки" расстались с главным тренером клуба Сергеем Юраном после победы над "Торпедо" в 4-м туре (3:1). Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков, который является депутатом Госдумы, заявил, что сотрудничество с Юраном изначально было краткосрочным.
Вместо Юрана на должность главного тренера "Химок" был назначен Николай Писарев. С того момента подмосковная команда не одержала ни одной победы, уступив в трех матчах подряд: "Ахмату" (1:3), "Локомотиву" (0:3) и "Сочи" (1:4). В связи с этим в СМИ появилась информация, что в "Химках" снова может смениться тренер, а одним из основных вариантов является возвращение Юрана.
Экс-гендиректор "Химок": возвращение Юрана? Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Терюшкова
Бывший генеральный директор "Химок" Сергей Анохин прокомментировал возможное возвращение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.
Фото: ТАСС