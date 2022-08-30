– Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщён возможностью оказаться здесь. С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне, – цитирует Рошу "Sport24".
Бразилец является воспитанником "Фламенго" и "Ботафого". До "Портимоненсе" (последнего клуба Роши) в карьере игрока была команда под названием "Кова Пьедаде", которую он покинул летом 2019 года. За предыдущий сезон на его счету 26 сыгранных матчей за "Портимоненсе", один забитый мяч и три результативные передачи. В текущем сезоне сыграл в четырёх играх, результативными действиями на поле пока не отметился. Роша – не первый новичок ЦСКА в это трансферное окно. До него клуб пополнился такими футболистами, как Зделар, Мойзес, Мендес и Гайич.
Роша – о переходе в ЦСКА: мне выпал огромный шанс в карьере
Бразильский защитник Виллиан Роша поделился ожиданиями от перехода в ЦСКА.
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