– Этим летом к Дивееву был интерес из Италии, но на этапе переговоров всё заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Шёл ли интерес со стороны "Наполи" или "Болоньи"? Это была "Болонья". Конкретно с ними был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С "Наполи" же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам, – приводит слова агента "Metaratings".
Дивеев перешёл в ЦСКА из "Уфы" летом 2019 года. Игорь является воспитанником этого клуба. "Наполи" и "Болонья" выступают в итальянской Серии А. "Наполи" по итогам предыдущего сезона попала в Лигу чемпионов, заняв третье место, "Болонья" тогда заняла тринадцатое место. В текущем сезоне по итогам трёх сыгранных туров первые набрали семь очков, вторые – одно. Этим летом в "Болонью" из московского "Динамо" перешёл хорватский полузащитник Никола Моро, а "Наполи" приобрёл экс-полузащитника "Локомотива" и "Рубина" Хвичу Кварацхелию. Неаполитанский клуб тренирует Лучано Спалетти, который работал в "Зените" с декабря 2009 года по по март 2014 года. Между "Зенитом" и "Наполи" он тренировал "Рому" и "Интер".
Агент Дивеева: к Игорю был предметный интерес от "Болоньи", переговоры с "Наполи" остановились раньше
Агент Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал, какие клубы интересовались защитником ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА