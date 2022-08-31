"Во время переговоров с "Лиллем" о выкупе Языджи агент Юсуфа хотел устроить в ЦСКА Мерта Хакана Яндаша — чтобы вдвоем было веселее в России. Яндаш был интересен ЦСКА, но сейчас травмирован", - цитирует агента Sport24.
Напомним, Языджи провел в ЦСКА вторую часть минувшего сезона – в стан "армейцев" из "Лилля" он перешел на правах аренды. Турецкий полузащитник забил 8 голов в 10-ти встречах Российской Премьер-лиги. Летом футболист вернулся в расположение французского коллектива, так как клубы не смогли согласовать сумму компенсации при полноценном трансфере.
Агент: во время переговоров с "Лиллем" по Языджи представитель Юсуфа хотел устроить в ЦСКА Яндаша
Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, что в ходе переговоров ЦСКА и "Лилля" по выкупу Языджи в столичный коллектив хотели устроить полузащитника "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша.
Фото: РПЛ