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Колосков: Захарян в "Челси" - надуманная тема. С такой игрой его даже в Турцию не возьмут

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ТАСС
"С моей точки зрения, это надуманная тема, думаю, никакого интереса у "Челси" к нему нет. Ну какой Захарян? Посмотрите, как он играл осенью и как — весной. Его и в Турцию с такой игрой не возьмут, он явно сдал — тема взбудоражила умы, но подоплеки, мне кажется, нет", — цитирует Колоскова ТАСС.

Захарян мог подписать контракт с "Челси" этим летом. В СМИ появилась информация, что лондонцы испытывают сложности с переводом денег за российского хавбека, но намерены согласовать с руководством "Динамо" формулу выплаты компенсации. Сообщалось, что английский гранд переведет средства москвичам уже после закрытия трансферного окна, после чего футболист официально перейдет в "Челси".

Этим вечером пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление, в котором объяснило, что сделка сорвалась по не зависящим от бело-голубых причинам.


Захарян Динамо Челси Колосков
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