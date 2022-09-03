- Что чувствую сейчас? Радость. В принципе, я уже год в таком состоянии. Сейчас я только рад, что это почувствовал и отыграл на ноль. Получились хорошие проводы. Сейчас я полноценно понимаю, что закончил. Есть чувство выполненного долга. ...Для нас было важно выиграть и показать, что - ребята, теперь ваша очередь. Ждать в воскресенье результат не хуже? Естественно. К этому и готовимся. Ожидания? Ожидания позитивные. Две команды, которые идут вверху таблицы. Будет яркая и хорошая игра, - передает слова Реброва "Чемпионат".
Технический координатор и экс-голкипер московского "Спартака" Артем Ребров 2 сентября принял участие в матче легенд красно-белых и петербургского "Зенита", который стал для него прощальным. Игра завершилась волевой победой "Спартака" со счетом 2:1, Ребров вышел на поле вместо Александра Филимонова во втором тайме и отыграл свой отрезок без пропущенных мячей. 4 сентября "Спартак" и "Зенит" встретятся между собой на "Открытие Банк Арене" в рамках 8 тура Российской премьер-лиги, в турнирной таблице которой перед началом тура команды занимали две первые строчки с 16 и 17 очками соответственно.
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Ребров - о матче "Спартака" и "Зенита": две команды, которые идут вверху таблицы. Будет яркая и хорошая игра
Экс-голкипер "Спартака" Артем Ребров прокомментировал результаты матча легенд с "Зенитом" (2:1) и рассказал об ожиданиях от встречи красно-белых с сине-бело-голубыми в 8 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"