"В первом тайме была железная точка в ворота "Динамо". В нашу пользу никогда в жизни не ставят такие пенальти. У нас постоянно смотрят VAR и отменяют. Если бы такой момент был у наших ворот, то арбитр побежал смотреть VAR и поставил бы точку. Сто процентов! В этом сезоне, похоже, никогда пенальти не пробьем", - цитирует Гаджимурадова "Чемпионат".
"Динамо" на своем поле обыграло "Урал" в матче 8-го тура РПЛ (2:1). Бело-голубые дважды выходили вперед по ходу встречи благодаря голам Макарова и Тюкавина. Единственный мяч в составе екатеринбуржцев забил Бикфалви.
Для "Урала" этот матч стал уже восьмым без побед в нынешнем розыгрыше РПЛ. В активе команды всего одно набранное очко. Единственную победу в сезоне екатеринбуржцы одержали, обыграв в Кубке России "Сочи" (2:0).
Игрок "Урала" Гаджимурадов: была железная точка в ворота "Динамо". Но в нашу пользу никогда не ставят такие пенальти
Полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов остался недоволен судейством матча против "Динамо" (1:2).
Фото: РПЛ