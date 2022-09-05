"Могу подтвердить эту информацию. Трансфер подписан, а личный контракт с Карлосом будет подписан уже после медосмотра в Москве, если он нормально его пройдет", - цитирует функционера "СЭ".
"Оренбург" вышел в Российскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона – в стыковых матчах команда оказалась сильнее "Уфы". В восьми турах подопечные Марцела Лички записали себе в актив 9 баллов и находятся на 12-м месте в таблице национального чемпионата.
Президент "Оренбурга" подтвердил подписание защитника Гарцеса
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил, что до закрытия летнего трансферного окна состав клуба официально пополнит защитник "Депортиво Перейра" Карлос Эмилио Гарцес.
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