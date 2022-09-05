Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вальядолид
22:00
АльмерияНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.25

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монца
0 - 0 0 0
Аталанта2 тайм
Салернитана
1 - 1 1 1
Эмполи2 тайм
П1 2.85X 2.25П2 3.7
Торино
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.72X 3.75П2 5.2
Сделать ставку

Президент "Оренбурга" подтвердил подписание защитника Гарцеса

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил, что до закрытия летнего трансферного окна состав клуба официально пополнит защитник "Депортиво Перейра" Карлос Эмилио Гарцес.
Фото: Getty Images
"Могу подтвердить эту информацию. Трансфер подписан, а личный контракт с Карлосом будет подписан уже после медосмотра в Москве, если он нормально его пройдет", - цитирует функционера "СЭ".

"Оренбург" вышел в Российскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона – в стыковых матчах команда оказалась сильнее "Уфы". В восьми турах подопечные Марцела Лички записали себе в актив 9 баллов и находятся на 12-м месте в таблице национального чемпионата.


Оренбург Еремякин
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

СМИ: Борис Ротенберг сменит Томаса Цорна в "Локомотиве" 3
Орлов: где был Промес в матче с "Зенитом"? Караваев с партнерами просто "съели" его 2
Глебов проводит 100-й матч за "Ростов"
Тренер "Торпедо" Савичев – перед матчем с "Ростовом": Лаптеву диагностировали перелом ребра
Геркус считает, что "Торпедо" поборется за очки в игре с "Ростовом"
Президент "Оренбурга" подтвердил подписание защитника Гарцеса
СМИ: "Карабах" хочет подписать экс-игрока "Спартака" и "Локомотива" Зе Луиша
Стали известны составы "Торпедо" и "Ростова" на матч 8-го тура РПЛ 3
Приостановивший контракт с ЦСКА Шкурин перешел в "Маккаби Петах-Тиква" 2
ЦСКА вернул Мухина в заявку на сезон 3
"Это не клуб из России". Агент Шкурина прокомментировал будущее игрока после приостановки контракта с ЦСКА 4
"Торпедо" объявило о расторжении контракта с двоюродным братом Ибрагима Цаллагова
Белорусский форвард Шкурин приостановил контракт с ЦСКА 12
Президент "ПСЖ": чьи-то долги достигают 1,8 млрд евро, надо оградить клубы от бездумного руководства
Кавазашвили: "Локомотив" из года в год меняет тренеров, Юран может помочь вернуться на высший уровень 3
Агент Кузьмичева подтвердил, что "Локомотив" ведет с "Уралом" переговоры о переходе защитника
ЦСКА отзаявил из РПЛ полузащитника Мухина 10
Уткин – об уходе Комппера из "Локомотива": кто у них главный, а кто второй – сами-то не запутались? 1
Осинькин отреагировал на слухи о возможности возглавить "Локомотив". Клуб объявил об уходе Комппера 2
"Химки": можем поднять вопрос о смене гендиректора на совете учредителей 3
СМИ: Осинькин и Юран – основные претенденты на пост главного тренера "Локомотива" после ухода Комппера 5
Юран: что сделали с "Химками"... Слезы наворачиваются 2
Польский "Ракув" расторг контракт с арендованным у ЦСКА Шкуриным 3
Комппер покинул тренерский штаб "Локомотива" из-за неудовлетворительных результатов 5
Клаудиньо - о травме: это был очень сложный и грустный период
"Урал" показал фото Урунова с клубной футболкой 4
Клаудиньо признался, что хотел забить "Спартаку"
Матч с "Крыльями Советов" стал 300-м "сухим" для Акинфеева в составе ЦСКА 2
Клаудиньо: счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем
В "Оренбурге" отреагировали на обвинения Селюка в договорном матче с "Локомотивом" 3
Все новости
-