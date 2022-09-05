- Потери "Спартака" за тот период, когда МВД запретил заполнять арену из?за СКУДов? Потери есть, и они колоссальные. Цифры - коммерческая тайна, но потери серьезные. Скоро мы все (СКУДы) сделаем, бюджет выделен. Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить, - передает слова Зеленова Matchtv.ru.
Ранее стало известно, что службы правопорядка ограничили посещаемость домашнего стадиона московского "Спартака" "Открытие Банк Арены" в связи с отсутствием работающих систем контроля и управления доступом болельщиков (СКУД). При вместимости арены в 45 тысяч зрителей ее максимальная посещаемость ограничена 18 тысячами человек. На матче 8 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" (1:2) присутствовало 14 950 болельщиков.
Зеленов: потери "Спартака" из-за ограничений посещаемости МВД - колоссальные
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о планируемой в скором времени установке на "Открытие Банк Арене" системы контроля и управления доступом (СКУД).
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