– "Спартак" неплохо начал игру. Видно, что Абаскаль неплохо подготовил команду именно к матчу против чемпиона, очень тщательно. Соболев забил красивый гол, но потом словно психологически что-то поменялось в игре красно-белых. Мне кажется, именно забитый гол на все это повлиял. Игра-то получилась равной, просто от нее было много ожиданий. И не все получили то, что хотели бы получить. От качества футбола, от его уровня хотелось бы ожидать большего, все же играли два лидера турнирной таблицы. И "Спартак" давно не может обыграть "Зенит", и перед игрой было столько разговоров, что красно-белые все бросят на кон, чтобы победить в этой встрече. А вот как получилось – перегорели, что ли, – передаёт слова Шишкина "РБ Спорт".
"Спартак" и "Зенит" встречались между собой 4 сентября, в воскресенье, в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. До начала матча московская команда шла на втором месте, а клуб из Санкт-Петербурга занимал первую строчку. Первым забивал "Спартак" (отличился Александр Соболев), на перерыв красно-белые уходили с преимуществом. Но во втором тайме "Зенит" забил дважды – отличились капитан команды Деян Ловрен и Андрей Мостовой. По итогам восьмого тура "Зенит" остался на первом месте, а "Спартак" со второй строчки переместился на шестую. Следующий свой матч красно-белые проведут в гостях против "Ростова" (пятое место), 11 сентября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по московскому времени. "Зенит" же на своём поле примет "Оренбург" (двенадцатое место), их встреча состоится также 11 сентября.
Шишкин предположил причину, по которой "Спартак" не смог обыграть "Зенит"
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин прокомментировал итоги встречи между "Спартаком" и "Зенитом" (1:2).
Фото: Чемпионат.com