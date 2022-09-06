"Слышал ли я о том, что Норманна не будут вызывать в сборную Норвегии из-за перехода в "Динамо"? Ну, сегодняшние реалии таковы, что каждый спортсмен принимает решение. Я думаю, что он знал об этом, ему об этом говорили. Но понимаете, те деньги, которые платят в России, намного перевешивают игру за сборную Норвегии", - цитирует Кобелева "Vseprosport".
Напомним, ранее сегодня "Динамо" официально объявило о подписании Матиаса Норманна. Норвежский полузащитник перебрался в московский клуб на правах аренды из "Ростова". При этом у "Динамо" есть право выкупа. В связи с этим трансфером главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объявил, что Норманн не будет вызываться в национальную команду.
Матиас Норманн провел прошлый сезон на правах аренды в "Норвиче", который в итоге вылетел из АПЛ в Чемпионшип. После окончания аренды Норманн вернулся в Норвегию, хотя официально продолжает принадлежать "Ростову". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матиаса в 10 млн евро.
Кобелев - о Норманне: деньги, которые платят в России, намного перевешивают игру за сборную Норвегии
Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал переход Матиаса Норманна в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"