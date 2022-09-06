"В том году он зацепился, успел выиграть Кубок Германии, а в этом году, где его мастерство, класс, качество? Может, сейчас в "Локомотив"? Там немцев любят. Хотя, после его заявления, когда "Спартак" отстранили от Лиги Европы и он на первый же день сказал: "Как хорошо, что их не будет". Аукнулось ему", - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее сегодня "РБ Лейпциг" объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба. Накануне немецкая команда на своем поле разгромно проиграла "Шахтеру" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Тедеско возглавлял "РБ Лейпциг" с декабря прошлого года. Под его руководством команда завоевала Кубок Германии в прошлом сезоне. Этот трофей стал первым за всю историю "Лейпцига". После 5 туров клуб занимает 11-е место в немецкой Бундеслиге, набрав пять очков в пяти турах.
Мостовой - об увольнении Тедеско из "Лейпцига": где его мастерство? Аукнулось ему
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Доменико Тедеско из "РБ Лейпцига".
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