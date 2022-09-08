"Было бы еще обиднее, если бы мы не проиграли хорватам, вышли на чемпионат мира, и нас убрали уже из финального турнира. Болеть ни за кого не собираюсь, а смотреть, конечно, буду. Лучшее, что есть в футболе — это чемпионат мира. По именам фаворитом можно назвать Францию", - цитирует Головина "СЭ".
Напомним, сборная России сыграла свой последний официальный матч против Хорватии в квалификации к ЧМ-2022. Победа или ничья позволяла команде Валерия Карпина напрямую отобраться на турнир с первого места в группе, но Россия уступила (0:1).
Уже после этого ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим Россия не провела свои матчи в стыках к ЧМ-2022, куда попала после того, как заняла второе место в группе.
Головин - об отстранении России: было бы еще обиднее, если бы не проиграли хорватам, а нас убрали уже с ЧМ
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал отстранение сборной России от мировых турниров.
Фото: РФС