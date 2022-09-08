"Мы только этим занимаемся, получается, в течение последних трех лет. Пополняем бюджет и за счет этого дальше живем. Делать нечего. Но не сказать, что я удовлетворен, потому что результаты команды неудовлетворительные. Цель на сезон — сохранить "Уфу". О выходе в РПЛ речи не идет", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Напомним, "Уфа" вылетела из РПЛ в Первую лигу по итогам предыдущего сезона. После 8 туров уфимцы занимают место в зоне вылета из Первой лиги. В последних 6 турах команда одержала всего одну победу, дважды сыграла вничью и три раза проиграла. По ходу сезона главным тренером "Уфы" стал экс-член тренерского штаба "Химок" Денис Попов.
Газизов: цель на сезон - сохранить "Уфу". О выходе в РПЛ речи не идет
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что команда не рассчитывает на возвращение в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"