"Сейчас да, у нас действительно нет защитников, поэтому, наверное, не отпустят. Интерес "Аталанты"? Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того", - цитирует Зайнутдинова "Metaratings".
Бактиер Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. С того момента казахский полузащитник провел 60 матчей в составе красно-синих, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 8 выходов на поле без результативных действий. До перехода в ЦСКА Зайнутдинов играл за другой клуб РПЛ - "Ростов".
Зайнутдинов из ЦСКА рассказал, что им интересовалась "Аталанта"
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов признался, что интерес к нему проявляла "Аталанта".
Фото: РПЛ