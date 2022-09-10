4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
"Fan ID? Если из-за него люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть", - цитирует Жиркова Чемпионат.
Активные фанаты большинства клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за введения Карты болельщика.
Жирков: если из-за Fan ID люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть
Экс-футболист сборной России Юрий Жирков высказался по поводу введения Карты болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: ФК "Химки"