"За что будут бороться "Химки"? Все будет зависеть от духа команды. У нас духовитая команда… Надеюсь, мы увидим "Химки", которые смогут бороться за выживание в элите российского футбола", — цитирует Терюшкова Sport24.
В начале августа Терюшков заявил, что задачей "Химок" является попадание в топ-10 Российской Премьер-лиги.
Сегодня подопечные Спартака Гогниева прервали серию из пяти поражений, сыграв вничью с "Крыльями Советов" - 0:0. В активе коллектива 8 очков, команда располагается в зоне стыковых матчей.
Терюшков: надеюсь, "Химки" смогут бороться за выживание в РПЛ
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился мнением о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Химки"