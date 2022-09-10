- Конечно, ЦСКА сильно изменился. Новый тренер, свое виденье. Команда знает, что хочет. Хорошая команда, достойно идут. Стали ли сильнее? Посмотрим после последнего тура. Чему удивляться? Федотов показал хороший футбол до этого. В ЦСКА есть хорошие игроки, поэтому для меня неудивительно, - передает слова Ахметова "Чемпионат".
Матч 9 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Краснодар" завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Владимира Федотова. Свои первые три гола "армейцы" забили с назначенных в ворота противника главным рефери Сергеем Ивановым пенальти, "быки" ответили на них точным дальним ударом защитника Кристиана Рамиреса, окончательный счет в добавленное время установил нападающий красно-синих Адольфо Гайч. 24-летний полузащитник Ильзат Ахметов перешел из ЦСКА в "Краснодар" в июле 2022 года.
Полузащитник "Краснодара" Ахметов: ЦСКА сильно изменился при Федотове. Команда знает, чего хочет
Хавбек "Краснодара" Ильзат Ахметов прокомментировал поражение от ЦСКА в выездном матче 9 тура РПЛ (1:4).
Фото: РПЛ