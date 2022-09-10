"Приятны ли слухи об интересе "Спартака" и "Локомотива"? Может, и приятно, но вы должны понимать, что с такими обращениями напрямую никто не приходит. Мне достаточно хорошо в Самаре, у нас хорошие возможности для роста, чтобы играть лучше", - цитирует тренера "РБ Спорт".
Напомним, после ухода Марвина Комппера из тренерского штаба "Локомотива" в СМИ появилась информация, что столичный коллектив может возглавить Игорь Осинькин.
После 9-ти туров Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" занимают 10-е место в турнирной таблице – на счету самарцев 10 очков. Вчера подопечные Игоря Осинькина поделили очки с "Химками" - 0:0.
Осинькин – о вероятности возглавить "Локомотив": с такими обращениями напрямую никто не приходит
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможности возглавить "Спартак" или "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"