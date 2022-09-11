"В кайф ли мне не играть, а сидеть на скамейке? Да, деньги платятся — всё нормально. Хочется ли играть? Деньги платятся — всё нормально. Почему не хочу сменить команду? … Главное, чтобы мне платили зарплату — любой каприз за ваши деньги", - цитирует голкипера "РБ Спорт".
Фролов не провел ни одного матча в составе "Крыльев Советов" в нынешнем сезоне. На протяжении всех девяти туров Российской Премьер-лиги ворота самарцев защищал Иван Ломаев.
"Крылья" днем ранее поделили очки с подмосковными "Химками". В девяти матчах подопечные Игоря Осинькина набрали 10 очков и вышли на 10-е место в таблице национального чемпионата.
Фролов – об игровом времени в "Крыльях": деньги платятся — всё нормально, в кайф сидеть на скамейке
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов поделился мнением о количестве игровой практики в самарском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"