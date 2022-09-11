- Почему не назвал Федуна в блиц-комментарии знаковой фигурой для нашего футбола? А что знакового? Бесков знаковый, Романцев - да. Колосков - да. Футболисты. А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть - в чем знаковость? - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
66-летний российский бизнесмен Леонид Федун руководил московским "Спартаком" в период с апреля 2004 года по август 2022 года. За 18 лет и 4 месяца президентства Федуна красно-белые выиграли один чемпионат России, один национальный Суперкубок и один Кубок страны. 22 августа стало известно, что функционер передал весь принадлежавший ему пакет акций "Спартака" нефтедобывающей компании "Лукойл", вице-президентом которой являлся до 27 июня 2022 года.
Карпин: Бесков - знаковая фигура для футбола, Романцев, Колосков. А Федун - в чем знаковость?
Главный тренер "Ростова" и экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин объяснил, почему не считает экс-президента красно-белых Леонида Федуна знаковой фигурой для российского футбола.
Фото: ТАСС