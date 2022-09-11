"Ахмат" уволил Талалаева в перерыве матча с "Нижним": тренер покинул стадион ещё до начала второго тайма. В перерыве матча состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке.
Напомним, что грозненский клуб вчера (11 сентября) объявил об увольнении Талалаева: в ближайших играх командой будет руководить старший тренер Юрий Нагайцев. 10 сентября "Ахмат" дома уступил "Пари НН" со счётом 1:3. В первом тайме Гамид Агаларов не смог забить пенальти на 16-й минуте, совершив двойное касание мяча при исполнении удара. После этого счёт открыли гости – на 22-й минуте забил Тимур Сулейманов. "Ахмат" сравнял на 59-й минуте, после чего получил ещё два в свои ворота 0а три минуты – снова Сулейманов на 61-й минуте и Кирилл Гоцук на 64-ой.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Ахмат" уволил Талалаева в перерыве матча с "Пари НН"
По сообщению источника, Андрей Талалаев покинул стадион уже в перерыве матча 9 тура РПЛ "Ахмат" – "Пари НН" (1:3).
Фото: Global Look Press