"Самая скучная работа в России - быть тренером "Зенита". Жалко Семака, он так и останется на своем уровне. Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет. Немного жалко, но и забавно", - цитирует Петржелу РБ Спорт.
Накануне "Зенит" со счетом 8:0 разгромил "Оренбург" в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб единолично возглавляет таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. На 3 балла сине-бело-голубые опережают ЦСКА (20 очков).
"Зенит" 4 года подряд становится чемпионом России.
14 сентября петербуржцы в гостях сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. 17 сентября в Москве "Зенит" встретится с "Динамо".
Петржела: самая скучная работа в России - быть тренером "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела назвал работу нынешнего наставника петербуржцев Сергея Семака самой скучной в России.
Фото: ФК "Зенит"