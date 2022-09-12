Сейчас Аршавин занимает пост заместителя генерального директора "Зенита" по спортивному развитию.
"Тренировать? Таких мыслей не возникает. У меня таких амбиций нет. Хотя тренеры академии "Зенита" иногда жалуются на то, что я ору, даже, сказал бы, рычу с бровки на игроков больше, чем они.
Была мысль пойти учиться на категорию B, но все заглохло", - цитирует Аршавина РБ Спорт.
Андрей Аршавин защищал цвета "Зенита" с 2000 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. В общей сложности за сине-бело-голубых нападающий провел 374 матча, в которых забил 78 голов и отдал 106 результативных передач. Аршавин - обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратный чемпион России, также он выигрывал Суперкубок России.
Аршавин - о тренерской карьере: у меня таких амбиций нет
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин признался, что не собирается становиться тренером.
Фото: ФК "Зенит"