- Не думаю, что "Зенит" - команда такой небесной красоты, что сможет пройти чемпионат без единого поражения. Но я не экстрасенс. Если "Арсенал" в таком сильном чемпионате, как АПЛ, смог выиграть чемпионство без поражений, то почему "Зенит" в лиге, которая намного слабее уровнем, не сможет повторить данный успех? - передает слова Кавазашвили Metaratings.ru.
После девяти стартовых туров Российской премьер-лиги в чемпионате осталось две команды, которые не потерпели ни одного поражения - петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака и "Ростов", возглавляемый Валерием Карпиным. В 9 туре РПЛ сине-бело-голубые разгромили дома "Оренбург" (8:0), желто-синие победили на своем поле "Спартак" (4:2). "Зенит" возглавляет турнирную таблицу лиги с 23 очками, "Ростов" набрал 19 очков и занимает третье место, уступая 1 очко ЦСКА.
«Ростов» в хорошем стиле обыграл «Спартак» и ворвался в топ-3. Каковы шансы команды Карпина выиграть медали РПЛ?
Кавазашвили: не думаю, что "Зенит" - команда такой небесной красоты, что сможет пройти чемпионат без единого поражения
Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение о лидере турнирной таблицы РПЛ петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"