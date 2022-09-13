"Гончаренко — топ. Я следил за его работой еще до прихода в "Урал". Уверен, что под руководством Виктора Михайловича, при регулярной практике, я буду дальше прогрессировать и расти в профессиональном плане. Со своей стороны приложу для этого все усилия", - приводит слова Урунова "СЭ".
Напомним, Остон Урунов стал игроком в начале сентября, перебравшись в стан екатеринбуржцев в статусе свободного агента. До этого контракт с узбекским полузащитником расторг "Спартак", за который Урунов выступал с 2020 года. Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в "Уфе", вылетевшей по итогам сезона в Первую лигу.
Урунов дебютировал за "Урал", выйдя на замену в матче 9-го тура РПЛ против "Торпедо". В этом матче команда Виктора Гончаренко одержала первую победу в текущем сезоне (2:0).
Урунов: Гончаренко - топ. Уверен, что буду прогрессировать под его руководством
Полузащитник "Урала" Остон Урунов поделился эмоциями от работы с Виктором Гончаренко, который возглавляет екатеринбуржцев.
Фото: ФК "Урал"