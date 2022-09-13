– ЦСКА и "Динамо" могут навязать борьбу. Если бы у "Краснодара" не было столько травмированных, то эта команда тоже могла бы побороться с петербуржцами, – цитирует Сёмина "РБ Спорт".
После девяти сыгранных туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея 23 очка. Вторым идёт ЦСКА (20 очков), третьим "Ростов" (19), а четвёртым "Краснодар" (17). "Динамо" на данный момент занимает шестую строчку в таблице (16 очков). В ближайшем туре "Динамо" сыграет с "Зенитом".
Сёмин: ЦСКА и "Динамо" могут навязать борьбу "Зениту" в чемпионате
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал конкуренцию за чемпионство в России, оценив шансы "Зенита", ЦСКА и "Динамо".
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