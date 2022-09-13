"РФС и штаб национальной сборной России продолжают подготовку к сентябрьскому сбору в соответствии с ранее опубликованным графиком", - цитирует комментарий РФС "Матч ТВ".
Напомним, ранее стало известно, что сборная России сыграет с национальной командой Киргизии. Матч должен пройти 24 сентября в Бишкеке. Эта встреча может стать первой в истории личных встреч России и Киргизии.
Однако сегодня появилась информация, что проведение матча находится под угрозой из-за противоречий в передаче медиаправ. Сообщалось, что хозяева не предоставляют медиаправа РФС, ссылаясь на то, что уже договорились с местным агентством. При таком развитии событий матч не будет показан в России.
В РФС отреагировали на слухи о срыве матча с Киргизией
В РФС прокомментировали информацию о том, что встреча против Киргизии находится под угрозой срыва.
Фото: РФС