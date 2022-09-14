"Рад ли я, что Фукс и Гайч начали играть в ЦСКА? Я понимаю, что вам неинтересны те моменты, что "Урал" вообще не бьёт пенальти, что желтые карточки нам дают. Вам интересны только "Спартак", ЦСКА, а "Урал" никому неинтересен, так что чего я буду отвечать про игроков ЦСКА?" - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
"Урал" проиграл ЦСКА во втором туре группового этапа Кубка России. Екатеринбуржцы проиграли из-за гола Милана Гайича на последних секундах встречи. После этого команда Виктора Гончаренко осталась на втором месте в квартете D, а ЦСКА единолично возглавил группу.
Ранее Виктор Гончаренко уже высказывал недовольство судейством матчей с участием "Урала", заявляя, ключевые решения регулярно принимаются не в пользу его команды.
Гончаренко: Фукс и Гайч? Вам неинтересно, что "Урал" не бьет пенальти. Вам интересны только "Спартак" и ЦСКА
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко остался недоволен вопросом журналиста после поражения от ЦСКА в Кубке России (1:2).
Фото: ФК "Урал"