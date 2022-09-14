"На данный момент наши специалисты в РПЛ работают более качественно, чем тренеры из Европы. Все говорят, что на месте Семака любой стал бы четырежды чемпионом, а где тогда Луческу, Манчини и все остальные, у кого были такие же возможности? Чего они добились с "Зенитом"? Ничего", - цитирует Хомуху "Чемпионат".
Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. На тот момент сине-бело-голубые три года не становились чемпионами России. Под руководством Семака петербуржцы выиграли четыре розыгрыша РПЛ кряду. В нынешнем сезоне "Зенит" занимает единоличное первое место после 9 туров. В активе команды Семака 23 набранных очка.
В ближайшем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Динамо". Встреча пройдет в субботу, 17 сентября.
Хомуха: все говорят, что на месте Семака любой бы стал чемпионом, но чего с "Зенитом" добились Луческу и Манчини?
Экс-тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о работе Сергея Семака в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"