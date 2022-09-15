"Надеялись, что попадем в окончательную заявку, а обидно или нет — будем больше работать. Любой футболист, особенно молодой, амбициозен. Не буду кривить душой, он надеялся, что попадет в заявку. Не попал, значит, другие свои вопросы порешаем — с институтом, еще что-то. Ему только 20 лет, все впереди", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Напомним, ранее сегодня стал известен окончательный список игроков, которые поедут со сборной России на тренировочный сбор и смогут выйти на поле в товарищеском матче с Киргизией, который пройдет 24 сентября. В итоговую заявку не попал форвард "Динамо" Константин Тюкавин, который стал единственным форвардом, которого отцепили из расширенного списка. В итоге в составе национальной команды остались Александр Соболев ("Спартак"), Федор Чалов (ЦСКА) и Николай Комличенко ("Ростов").
Агент Тюкавина - о невызове в сборную: не буду кривить душой, Костя надеялся, что попадет в заявку
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на непопадание его клиента в итоговый состав сборной.
Фото: ФК "Динамо"