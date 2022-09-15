– Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Каждый высказывается однозначно. Всем очевидно, что это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам, которые теряют деньги. Посмотрите на цифры. Никто не понимает плюсов этой истории, – приводит слова Комличенко "Чемпионат".
Оформление Fan ID в России началось 4 июля 2022 года. Данный документ необходим для посещения игр Российской премьер-лиги. На данный момент система действует только Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге, но с декабря будет запущена повсеместно, во всех городах и стадионах клубов, играющих в РПЛ. До этого о Fan ID негативно высказывались капитан "Ростова" Данил Глебов и главный тренер клуба Валерий Карпин.
Комличенко: никто не понимает плюсов Fan ID
Форвард "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал внедрение системы идентификации зрителей (Fan ID) на матчах РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"