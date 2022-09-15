– За предоставление практики футболистам ближайшего резерва нашей команды можно выразить уважение главному тренеру Гильермо Абаскалю, – передаёт слова Мележикова "ТАСС".
Игра между "Спартаком" и "Факелом" состоялась вчера, 15 сентября, в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Красно-белые дома обыграли воронежский клуб со счётом 3:0. Один из голов забил 18-летний нападающий Павел Мелешин. В первом туре "Спартак" в тех же домашних стенах взял три очка в матче с "Крыльями Советов". На данный момент команда Гильермо Абаскаля возглавляет группу.
Мележиков поблагодарил Абаскаля за выбор состава на матч с "Факелом"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал состав красно-белых на матч Кубка России с "Факелом".
Фото: Global Look Press