Какие ощущения от дебютного вызова в сборную России? Пока не понимаю. Хотя, конечно, очень рад. Но если говорить о более конкретных ощущениях, то они, наверное, появятся, когда окажусь непосредственно в расположении сборной. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое и приятное. Для большого возраст уже не тот (улыбается). Если честно, мне Виталий Витальевич Кафанов чуть заранее сказал. Поздравил меня с вызовом, перекинулись парой фраз. Сказал: "Ждём тебя". Поэтому к моменту опубликования списка уже знал. И, конечно, поблагодарил Виталия Витальевича. Насколько сборной сейчас нужен матч с Киргизией? Какой бы ни была ситуация, думаю, надо стараться делать так, чтобы сборная была в тонусе, – цитирует Кержакова "Матч ТВ".
Вчера (15 сентября) был оглашён окончательный список футболистов, вызванных Валерием Карпиным и его тренерским штабом на сентябрьский учебно-методический сбор перед товарищеским матчем со сборной Киргизии, который запланирован на 24 сентября в Бишкеке. Среди возможных ноябрьских соперник сборной России: национальные команды Ирана, Казахстана, Боснии и Герцеговины. Помимо Кержакова, в сборную вызваны ещё три голкипера: Иван Ломаев из "Крыльев Советов", Матвей Сафонов из "Краснодара" и Антон Шунин из "Динамо". 35-летний вратарь "Зенита" Михаил Кержаков на данный момент является основным в своём клубе – из девяти игр текущего сезона РПЛ выходил в шести. Клуб из Санкт-Петербурга идёт первым в турнирной таблице, имеет 23 очка. 27:3 – разница забитых и пропущенных мячей "Зенита" по итогам девяти туров.
Михаил Кержаков прокомментировал свой первый вызов в сборную России в 35-летнем возрасте
35-летний голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России по футболу.
Фото: РПЛ