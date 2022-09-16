- Нет. Кандидатура точно не согласована с Абаскалем. В текущей так называемой трансферной кампании мы в первую очередь опирались на мнение главного тренера - он принимал решение по игроку, после чего мы приступали к переговорам. Что касается спортивного директора, то его выбор - компетенция не главного тренера, решение прорабатывалось на уровне акционеров, - цитирует Мележикова "РБ Спорт".
В июле 2022 года "Спартак" неожиданно покинул итальянский спортивный директор Лука Каттани, который месяцем ранее привел в красно-белый клуб нового главного тренера - 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. После этого должность спортивного директора "Спартака" была вакантной. 15 сентября генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что новым спортивным директором станет иностранец. По данным СМИ, этот пост может занять 52-летний Пол Эшуорт, в 2005 году работавший на аналогичной должности в "Ростове".
"Будут большие перемены". В "Спартаке" подтвердили скорое назначение иностранного спортивного директора
Источник: новым спортивным директором "Спартака" может стать Пол Эшуорт
Мележиков рассказал, согласовывалась ли с Абаскалем кандидатура будущего спортивного директора "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков ответил на вопрос о согласовании кандидатуры нового спортивного директора с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
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