Кассьерра перешел в петербургский клуб летом из "Сочи". В 12 матчах в составе сине-бело-голубых колумбиец забил 3 гола и стал автором 3 результативных передач.
"Кассьерра пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект - он их не понимает. Если захочет остаться в "Зените" - ему надо переродиться. Это большая проблема для Кассьерры и для "Зенита" - внедрить его в игру", - цитирует Орлова "Спорт день за днем".
"Зенит" в среду, 14 сентября, проиграл в гостях "Крыльям Советов". Игра в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Завтра, 17 сентября, петербуржцы в Москве встретятся с "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 мск.
"Зенит" единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), подопечные Сергея Семака в 9 матчах набрали 23 очка.
Орлов рассказал, почему Кассьерра не может заиграть в "Зените"
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего "Зенита" Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"