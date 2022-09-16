"С Альваро все шло хорошо, он был не против перехода, но приоритетом у него была "Валенсия" - и все затянулось. Когда испанцы ему отказали, мы приступили к конкретизации сделки, обо всем договорились, выбирали билеты, но далее случились трагические события в Москве, повлиявшие на его решение. Это теракт, в результате которого погибла Дарья Дугина? Да", - цитирует Мележикова "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что экс-защитник "Марселя" Альваро Гонсалес был основным кандидатом "Спартака" на усиление центра обороны. В результате испанец перебрался в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, а "Спартак" в конце трансферного окна подписал контракт с Михой Мевлей.
"Спартак" занимает пятое место в РПЛ после 9 туров. В активе команды Гильермо Абаскаля 16 набранных очков. В последних турах красно-белые дважды подряд уступили "Зениту" (1:2) и "Ростову" (2:4).
Мележиков подтвердил, что подписание Гонсалеса в "Спартак" сорвалось из-за убийства Дарьи Дугиной
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о причинах, которые помешали подписать защитника Альваро Гонсалеса.
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