Вчера ЦСКА в "Лужниках" проиграл в 10-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо" со счетом 0:1. "Автозаводцы" одержали свою первую победу в нынешнем сезоне РПЛ – до этого подопечные Николая Савичева переиграли "Сочи" в кубковом матче.
"Попал ли ЦСКА с тренером, взяв Федотова? Мы очень довольны Владимиром Валентиновичем, но не совсем понимаю, к чему этот вопрос. Впереди еще большая часть сезона, предстоит много работы. Очевидно, что команда была хорошо подготовлена и физически, и тактически. Да, на фоне поражения от "Торпедо" немного сложно говорить о положительных моментах, но они очевидно есть", - цитирует Бабаева "СЭ".
Красно-синие опустились на третью строчку национального чемпионата – "Ростов" оказался сильнее "Крыльев Советов" и обошел "армейцев".
Подопечным Владимира Федотова 28 августа предстоит сойтись с "Сочи" в рамках третьего тура группового раунда Кубка России. В чемпионате свой следующий матч ЦСКА проведет 1 октября в гостях против "Химок".
Бабаев: ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от "Торпедо"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА