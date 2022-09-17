Бабаев: ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от "Торпедо"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
14:00
ОренбургНе начат
П1 2.32X 3.25П2 3.15
Сочи
16:30
ФакелНе начат
П1 1.4X 5.2П2 7.6
Краснодар
16:30
ХимкиНе начат
П1 1.7X 4.1П2 4.7
Спартак
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
П1 2.1X 2.25П2 5.6
Уфа
1 - 0 1 0
Краснодар-21 тайм
П1 1.27X 4.35П2 12.5
Родина
15:00
БалтикаНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.13
Волга Ул
15:00
ШинникНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.65
КАМАЗ
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.26X 3.3П2 3.15
Рубин
18:00
ВолгарьНе начат
П1 1.54X 4П2 6.2
Нефтехимик
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.3X 3.35П2 3.1
Алания
19:00
ВелесНе начат
П1 1.37X 4.9П2 7.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брентфорд
14:00
АрсеналНе начат
П1 4.2X 3.75П2 1.8
Манчестер Юнайтед
Перенесён
Лидс
Эвертон
16:15
Вест ХэмНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55
Челси
Перенесён
Ливерпуль

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
15:00
ХетафеНе начат
П1 1.75X 3.4П2 5.8
Вильярреал
17:15
СевильяНе начат
П1 1.75X 3.8П2 4.9
Бетис
19:30
ЖиронаНе начат
П1 1.76X 3.7П2 4.9
Реал Сосьедад
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.74X 3.75П2 5
Атлетико
22:00
РеалНе начат
П1 3.1X 3.4П2 2.37

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Фиорентина
16:00
ВеронаНе начат
П1 1.84X 3.8П2 4.3
Монца
16:00
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 3.8П2 1.8
Кремонезе
16:00
ЛациоНе начат
П1 4X 3.8П2 1.9
Рома
19:00
АталантаНе начат
П1 2.15X 3.45П2 3.5
Милан
21:45
НаполиНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.09X 3.35П2 3.8
Бохум
18:30
КёльнНе начат
П1 3X 3.55П2 2.36
Хоффенхайм
20:30
ФрайбургНе начат
П1 2.13X 3.6П2 3.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реймс
14:00
МонакоНе начат
П1 3.2X 3.5П2 2.17
Брест
16:00
АяччоНе начат
П1 2.2X 3.15П2 3.75
Марсель
16:00
РеннНе начат
П1 2.17X 3.5П2 3.4
Ницца
16:00
АнжеНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5.2
Клермон
16:00
ТруаНе начат
П1 2.38X 3.3П2 3.15
Нант
18:05
ЛансНе начат
П1 3.3X 3.5П2 2.23
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 4.9X 4.9П2 1.58
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Бабаев: ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от "Торпедо"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова.
Фото: ПФК ЦСКА
Вчера ЦСКА в "Лужниках" проиграл в 10-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо" со счетом 0:1. "Автозаводцы" одержали свою первую победу в нынешнем сезоне РПЛ – до этого подопечные Николая Савичева переиграли "Сочи" в кубковом матче.

"Попал ли ЦСКА с тренером, взяв Федотова? Мы очень довольны Владимиром Валентиновичем, но не совсем понимаю, к чему этот вопрос. Впереди еще большая часть сезона, предстоит много работы. Очевидно, что команда была хорошо подготовлена и физически, и тактически. Да, на фоне поражения от "Торпедо" немного сложно говорить о положительных моментах, но они очевидно есть", - цитирует Бабаева "СЭ".

Красно-синие опустились на третью строчку национального чемпионата – "Ростов" оказался сильнее "Крыльев Советов" и обошел "армейцев".

Подопечным Владимира Федотова 28 августа предстоит сойтись с "Сочи" в рамках третьего тура группового раунда Кубка России. В чемпионате свой следующий матч ЦСКА проведет 1 октября в гостях против "Химок".


Бабаев ЦСКА Федотов
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