"Играть в сборной — мечта почти каждого футболиста. Тот же вопрос со Сперцяном. Человек, наверное, мог бы подождать вызова в России, но он решил уйти в сборную Армении. Так что, если Мелкадзе позовут в сборную Грузии и он будет там играть, я буду только рад", — цитирует Гаранина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Мелкадзе рассматривает вариант со сменой гражданства, чтобы получить возможность сыграть за национальную команду Грузии.
25-летний нападающий в нынешнем сезоне сыграл в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.
"Сочи" вышел на 6-е место в таблице национального чемпионата, набрав в 10-ти встречах 17 баллов.
Вадим Гаранин: буду только рад, если Мелкадзе сыграет за сборную Грузии
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин высказался о вероятности смены гражданства форвардом Георгием Мелкадзе ради выступления за сборную Грузии.
Фото: ФК "Сочи"