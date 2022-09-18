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Головин поделился эмоциями от первого гола за "Монако" в новом сезоне

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился эмоциями от победы монегасков над "Реймсом" в восьмом туре французской Лиги 1.
Фото: AFP
"Есть ли особые эмоции от первого гола в сезоне? Есть позитивные эмоции от победы, от того, что набрали три очка. От своего гола, безусловно, тоже, но личная статистика имеет значение только при условии командного успеха. Здорово, что сейчас мой гол помог нам выиграть", — цитирует Головина "Чемпионат".

Головин стал автором первого гола "Монако" в ворота "Реймса" во вчерашнем матче. Также по голу на свой счет записали Такуми Минамино и Виссам Бен-Йеддер.

Монегаски набрали 14 очков в 8-ми встречах чемпионата Франции и вышли на 5-е место в турнирной таблице. 2 октября подопечные Филиппа Клемана на своем поле примут "Нант".


Головин Монако
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