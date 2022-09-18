"Пол Эшуорт — очень неоднозначная фигура… При Федуне были кадровые сложности, потому что Леонид Арнольдович доверял не тем людям… Опять в то же болото пытаются смотреть и шагать… Еще более неадекватная фигура, которая неудачно работала в "Ростове", казахском футболе", - цитирует Нигматуллина "СЭ".
Эшуорт занимал пост спортивного директора "Ростова" в сезоне 2004/2005. В сентябре этого года в СМИ появилась информация, что "Спартак" согласовал назначение функционера на аналогичную должность.
Летом пост спортивного директора "Спартака" покинул итальянский функционер Лука Каттани, который работал в этой должности на протяжении полугода. Вчера гендиректор столичного клуба Евгений Мележиков заявил, что новый спортдиректор красно-белых будет назначен к концу сентября.
Нигматуллин: Эшуорт – неадекватная фигура, "Спартак" опять в то же болото пытается шагать
Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал возможное назначение спортивным директором красно-белых английского специалиста Пола Эшуорта.
Фото: ФК "Астана"