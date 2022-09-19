"Игра за "Эспаньол" казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с "Динамо". Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными", - приводит слова Сазонова-старшего Sport24.
Защитник Саба Сазонов - воспитанник "Зенита". Сегодня стало известно, что 20-летний футболист отправился в расположение молодежной сборной Грузии, приняв предложение федерации футбола этой страны о дальнейшем выступлении за ее национальную команду.
В текущем сезоне Саба Сазонов провел за "Динамо" 10 матчей во всех турнирах, на его счету нет результативных действий. Контракт 20-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.
Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России
Отец Сазонова объяснил, почему сын отказался от предложения испанского клуба и выбрал "Динамо"
Андрей Сазонов, отец защитника "Динамо" Сабы Сазонова, сообщил, что его сын перешел в московский клуб, отказав "Эспаньолу".
Фото: ФК "Динамо"