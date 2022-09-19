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Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России

Андрей Сазонов, отец защитника "Динамо" Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын решил выступать за сборную Грузии.
Фото: ФК "Динамо"
Сегодня стало известно, что 20-летний футболист отправился в расположение молодежной сборной Грузии, приняв предложение федерации футбола этой страны о дальнейшем выступлении за ее национальную команду.

По словам Сазонова-старшего, контакты с Российским футбольным союзом (РФС) начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но вызова в молодежную сборную не поступало.

"От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно", - заявил Сазонов-старший.

Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, комментируя ситуацию с защитником бело-голубых, заявил, что футболист до последнего держал связь с административным штабом, но утром понедельника стало известно о желании игрока выступать за Грузию.

Источник: Sport24

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Сазонов Динамо
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