Отец Сазонова рассказал, почему его сын выбрал сборную Грузии вместо России

Сегодня стало известно, что 20-летний футболист отправился в расположение молодежной сборной Грузии, приняв предложение федерации футбола этой страны о дальнейшем выступлении за ее национальную команду.
По словам Сазонова-старшего, контакты с Российским футбольным союзом (РФС) начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но вызова в молодежную сборную не поступало.
"От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно", - заявил Сазонов-старший.
Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов, комментируя ситуацию с защитником бело-голубых, заявил, что футболист до последнего держал связь с административным штабом, но утром понедельника стало известно о желании игрока выступать за Грузию.
Источник: Sport24
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Фото: ФК "Динамо"