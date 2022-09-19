– Вне поля все знают меня как доброго, хорошего парня, который и мухи не обидит. Считаю, что не стоит меня сравнивать на поле и за его пределами. Во время матча переполняют эмоции, я играю так, как играю. И я не буду меняться ни для кого. Как бы я себя охарактеризовал? На поле – я наглый. Для меня в принципе нет авторитетов на поле. Хоть бы Роналду или Месси. Но вот за полем мы все друзья, прекрасно общаемся. А на поле – совсем другое, – передает слова Соболев "СЭ".
В предыдущем (десятом) туре РПЛ "Спартак" дома принимал "Локомотив". Матч закончился победой красно-белых со счетом 1:0, единственный гол на счету Александра Соболева. За десять туров у Александра накопилось четыре гола, четыре результативных передачи и четыре желтые карточки. За полный предыдущий сезон в чемпионате Соболев забил девять раз, четыре раза отдавал результативные передачи, получил восемь желтых карточек и одну красную. Встреча девятого тура с "Ростовом" запомнилась не только поражений красно-белых (2:4), но и конфликтом между Соболевым и Уткиным в самом конце матча.
Соболев: я наглый, для меня в принципе нет авторитетов на поле – ни Роналду, ни Месси
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о своем поведении на поле и охарактеризовал сам себя.
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