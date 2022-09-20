– Какие мысли были после 0:8 от "Зенита"? Лично у меня никаких плохих мыслей не было, потому что я уверен – мы на правильном пути в плане формирования команды. С июля до закрытия трансферного окна мы формировали состав, поэтому пока не было баланса. Кто-то травмировался, как Мансилья. На каком-то этапе выбыло около десяти футболистов основного состава. Сейчас все благополучно возвращаются, думаю, к следующей игре чемпионата подойдут Мансилья, Воробьев, Малых. Гойкович, Эктов, Капленко уже выходили. Ребятам надо подтянуть себя в плане спортивной форме, и я уверен, команда будет показывать добротный футбол, – цитирует Еремякина "РБ Спорт".
По итогам десяти сыгранных туров "Оренбург" занимает девятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В девятом туре клуб из Оренбурга разгромно проиграл в Санкт-Петербурге "Зениту" со счетом 0:8. В следующем (десятом) туре "Оренбург" в гостях обыграл "Пари НН" со счётом 2:0. Голы забили Аюпов и Эктов с передач Веры. Ближайший матч "Оренбурга" состоится 28 сентября в рамках третьего тура группового этапа Кубка России – в Оренбурге против "Динамо". Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. В двух предыдущих встречах в Кубке "Оренбург" уступил "Ростову" (1:3) и "Ахмату" (1:3). В одиннадцатом туре РПЛ "Оренбург" дома примет "Сочи" (1 октября). В двенадцатом туре отправится на выезд в Грозный и сыграет с "Ахматом" (9 октября).
Президент "Оренбурга" Еремякин: мы на правильном пути. Уверен, что команда будет показывать добротный футбол
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин оценил нынешнее состояние команды и ее перспективы, а также поделился эмоциями после поражения от "Зенита" (0:8).
Фото: ФК "Оренбург"