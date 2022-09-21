"У меня был вариант перейти в "Зенит", были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира - летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришел Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете "Спартак". В 2020-м всe осталось на уровне разговоров", - заявил Кутепов.
Защитник Илья Кутепов летом перешел в "Торпедо" на правах свободного агента. Предыдущим клубом Ильи был "Спартак", с которым завершился контракт и он не был продлен.
В составе "автозаводцев" в текущем сезоне 29-летний футболист провел 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Кутепова с "Торпедо" рассчитан до конца текущего сезона.
В таблице РПЛ "Торпедо" занимает 16-е место, набрав в 10 матчах 4 очка.
Источник: Чемпионат
Кутепов признался, что дважды мог перейти в "Зенит" из "Спартака"
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов, ранее выступавший за "Спартак", рассказал, что мог перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Торпедо"